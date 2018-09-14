In diretta su CityNow l'Amministratore Unico Aurelio Coppolino presenta i progetti della Viola per Pianeta Viola e PalaCalafiore, con i render in anteprima

Come preannunciato sin dai primi di agosto dall’Amministratore Unico Aurelio Coppolino, la Viola Reggio Calabria ha un progetto di medio e lungo periodo dove le strutture sportive hanno ruolo centrale.

Nella conferenza stampa di domani saranno presentate nel dettaglio, anche tecnico, le proposte riassunte nei render qui presentati in anteprima, frutto del sopralluogo congiunto Viola – BODAR bottega d’architettura.

Domani ore 12.00, in diretta Facebook grazie a CityNow, conferenza stampa dell’AD Coppolino su Pianeta Viola e PalaCalafiore.

La Viola è di chi la ama