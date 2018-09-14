Pianeta Viola, il futuro è adesso. Diretta della conferenza stampa su CityNow
In diretta su CityNow l'Amministratore Unico Aurelio Coppolino presenta i progetti della Viola per Pianeta Viola e PalaCalafiore, con i render in anteprima
14 Settembre 2018 - 19:12 | di Domenico Suraci
Come preannunciato sin dai primi di agosto dall’Amministratore Unico Aurelio Coppolino, la Viola Reggio Calabria ha un progetto di medio e lungo periodo dove le strutture sportive hanno ruolo centrale.
Nella conferenza stampa di domani saranno presentate nel dettaglio, anche tecnico, le proposte riassunte nei render qui presentati in anteprima, frutto del sopralluogo congiunto Viola – BODAR bottega d’architettura.
Domani ore 12.00, in diretta Facebook grazie a CityNow, conferenza stampa dell’AD Coppolino su Pianeta Viola e PalaCalafiore.
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