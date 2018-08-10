lobale di riqualificazione (foresteria, uffici, palestra, campo da basket, campo da calcetto, cucina, cortile, prospetto esterno) entro i mesi di settembre ed ottobre 2018.

Qualora Viola Reggio Calabria dovesse ottenere la concessione pluriennale della struttura in qualità di vincitore del bando preannunciato dal Sig. Sindaco della Città Metropolitana, si intende portare avanti il progetto al fine di rivalutare una struttura a cui tutta Reggio Calabria è molto legata. Essa, nelle intenzioni dell’AD dovrà diventare fiore all’occhiello di un brand, la Viola, punto di riferimento non solo regionale e non solo sportivo. La Viola è di chi la ama. – Referenze e lavori Bodar: Lungomare Siracusa, Centro Culturale Città Alessandrina, Teatro Fiera di Messina, Torre Dubai, Monthei, Milano, Augusta (Germania), Campus Lugano, Centro Civico Milano, Circolo dei Canottieri, Putignano, Torino, Moena, Venezia, Bologna, Monreale, Firenze, Ferrara, altro.

Viola Reggio Calabria informa Istituzioni, Tifosi e Media circa sopralluogo del Pianeta Modena effettuato dalla società nella mattinata odierna, (rappresentata dall’Amministratore Unico Coppolino, Team Manager Murano e Responsabile Logistica Favano) con lo Studio di Architettura Associato Bodar. Oggetto del sopralluogo, come preannunciato nella nota 21, rilievi tecnici e documentali finalizzati alla presentazione di un progetto g