Il pianista Alberto Ferro al Teatro Umberto di Lamezia

Domenica 11 settembre con inizio alle h 11,00 avrà luogo presso il Teatro Umberto di Lamezia Terme un recital del pianista Alberto Ferro vincitore del Premio Venezia 2015.

La manifestazione, segna la ripresa degli appuntamenti musicali promossi da A.M.A Calabria realizzati con il sostegno del MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e della Regione Calabria con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

Il concerto di Alberto Ferro, artista fra i più significativi della giovane generazione, rientra nel quadro dell’accordo che l’associazione lametina ha realizzato con il CIDIM Comitato nazionale italiano Musica per la valorizzazione dei talenti italiani attraverso il programma Nuove Carriere.

Protagonista della serata sarà il giovane pianista siciliano Alberto Ferro vincitore della 32ma edizione del prestigioso Premio Venezia organizzato al teatro La Fenice dagli Amici del teatro veneziano con il contributo della Regione Veneto e l’alto patronato del Presidente della Repubblica italiana.

La manifestazione quest’anno ha registrato una partecipazione record di ben 78 concorrenti tutti neo diplomati e laureati presso i Conservatori italiani con il massimo dei voti. La giuria composta da importanti personalità come Pietro De Maria, Cesare Mazzonis, Talia Peker Berio, Gianni Tangucci, Alberto Triola e Fabio Vacchi ha aggiudicato il ricco Primo Premio a Alberto Ferro.

Il giovane artista vincitore del premio Venezia 2015, nato a Gela (CL) nel 1996, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M° Epifanio Comis. Tra i numerosi premi vinti in concorsi internazionali spiccano: il 2° premio al Verona International Piano Competition 2014 e all’Aarhus International Piano Competition 2015; il 2° premio, il premio del pubblico e il premio per il più giovane finalista italiano all’International Piano Competition “A. Speranza” di Taranto 2015; il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al prestigioso Concorso “F. Busoni” di Bolzano 2015.

Nel novembre 2015 vince la XXXII edizione del Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia”, riservato ai migliori diplomati d’Italia. Durante una masterclass con Vladimir Ashkenazy nel 2012, è stato apprezzato dal grande maestro russo per l’esecuzione di varie composizioni di Rachmaninov.

Si è esibito da solista e con l’orchestra in Italia, Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Romania, Ucraina e Russia. Ha suonato con importanti orchestre tra cui l’Astana State Symphony Orchestra, l’Aarhus Symfoniorkester, la Kammerphilharmonie di München, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Attualmente si perfeziona presso l’Accademia Pianistica Siciliana di Catania con Epifanio Comis.

Nel suo recital a Lamezia Terme Alberto Ferro eseguirà di F. Mendelssohn: Variations sérieuses op. 54 in Re minore, di F. Liszt: Rapsodia Ungherese S. 244 n. 12 in Do diesis minore, di S. Rachmaninov: Variazioni su un tema di Corelli op. 42 in Re minore e di D. Shostakovich: Sonata n. 1 op. 12.

Un programma di grande impegno virtuosistico e di stupefacente ricchezza musicale che certamente susciterà particolare interesse da parte dei tanti appassionati che seguono i concerti di musica colta.