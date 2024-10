Piano Operativo Parco d’Apromonte. Il pres. naz. di Federparchi: “Sensibilizzare ed informare i cittadini”

“Per lavorare bene, bisogna lavorare di squadra”.

Sono le parole del Presidente Nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri al termine della conferenza stampa di questa mattina presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, in via Aurora 1 a Gambarie in Santo Stefano in Aspromonte durante la quale è stato presentato il Piano operativo 2019 del Reparto Carabinieri Parco Aspromonte, alla presenza del Maggiore Pietro Marchetta Comandante del Reparto Carabinieri Parco Aspromonte, al Vice Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Domenico Creazzo e al Direttore Sergio Tralongo.

