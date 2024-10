La Piccola Opera Papa Giovanni ringrazia la Domotek Volley Reggio

La Piccola Opera Papa Giovanni, ente gestore del centro antiviolenza e della casa rifugio “A. Morabito”, ringrazia l’Asd Sport Specialist Domotek per il generoso contributo a supporto del tema del contrasto alla violenza di genere e per aver organizzato due partite presso il Palacalafiore, con il supporto del presidente Antonio Polimeni, del dir. generale Marco Martino e del team manager Ensio Corso. L’evento dal titolo “Facciamo Muro contro la violenza” ha visto una raccolta fondi per la sensibilizzazione sul tema della violenza attraverso lo sport.