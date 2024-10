Pino Arco continua la sua ricerca musicale. È online ‘La tua pelle migliore’ – VIDEO

Il musicista Pino Arco ritorna a produrre un brano molto gradevole e piacevole, dalle melodie estive. La relazione narrata è quella sentimentale tra due persone, che si cercano, si vogliono, si amano. Durante questa sequele nella clip del regista Davide Pellicanò, gli attori Emanuela Gatto ed Antonio De Giglio si muovono tra spiagge, location della nostra città ed il negozio Discomania.

In tal senso il regista Davide Pellicanò, intervistato da CityNow ha spiegato:

“Cogliendo il senso generale della metafora musicale utilizzata da Pino Arco, ho cercato di rappresentare l’idea attraverso le immagini di Reggio Calabria che grazie al mutevole scenario cittadino sembra ci si trovi in continuo movimento”.

La metafora che cogliamo nella parole del cantautore è come il rapporto che si ha con la nostra città amata. Il cittadino che probabilmente si ribella, in maniera poco ortodossa a causa del troppo amore per il suo territorio, che vorrebbe brillasse maggiormente.

L’artista felice per la propria realizzazione ha commentato così:

“Un percorso musicale che è sfociato in un ritmo reggae, narra la storia contrastata tra due giovani che rappresentano le nuove generazioni. Il rapporto sentimentale fugace ed effimero alla ricerca di un’intensità perduta rispetto al passato che vedeva gli innamorati avere una relazione più duratura”.

