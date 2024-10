Pioggia di euro su Caulonia.  Sei milioni per le opere pubbliche

L’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro,ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 per un totale di circa 6 milioni di euro, finanziati con fondi della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno il consolidamento della rupe nel centro storico in località Palma e i lavori di messa in sicurezza di Via dei Carafa (2 milioni di euro), la riqualificazione di un edificio da destinare a centro di aggregazione e il completamento della pista ciclabile con il lungomare di Caulonia Marina (2 milioni e 600 mila euro), la riqualificazione funzionale del Ponte Amusa in località Limisano, la messa in sicurezza della fiumara Amusa (700 mila euro) e la messa in sicurezza di accesso alla frazione Cufò (150 mila euro), nonché gli interventi sulla scuola primaria e secondaria di Caulonia Marina (quasi 600 mila euro).

«Caulonia può guardare al futuro con ottimismo – ha dichiarato il primo cittadino Belcastro – le opere che saranno realizzate cambieranno il volto dell’intero paese e rappresenteranno un volano di sviluppo per tutto il territorio cauloniese».