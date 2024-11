PITTI BIMBO 79 chiude in positivo e tiene alla crisi. In mostra le tendenze childrenswear per l’estate 2015.

di Daniela Bonanno Conti – Cala il sipario su uno degli eventi più importanti del mondo del fashion per bambini, il Pitti Bimbo di Firenze. Nonostante tutto l’edizione di Pitti Bimbo 79 tiene bene alla crisi e mette in evidenza le nuove tendenze dell’abbigliamento under 16 per l’estate 2015.I brand del childrenswear propongono le nuove collezioni kids, sorprendendo e puntando sull’originalità dei capi. Le collezioni si ispirano in maniera forte e decisa alla stagione calda pensando al sole, al mare, alle spiagge in stile caraibico e si focalizzano inoltre sui colori di punta della stagione. I grandi marchi di moda per bambino, propongono in versione mignon un guardaroba che potrebbe essere utilizzato anche da un pubblico più adulto. Il messaggio che vuole dare Pitti Bimbo è forte e inequivocabile: “ogni bambino cerca un po’ di quell’uomo che sarà, ogni uomo cercherà un po’ di trovare quel bambino che è stato”.La collezione di Philipp Plein Junior, ci riporta alle atmosfere caraibiche ed è ispirata fortemente al mare, in tutte le sue sfumature e declinazioni. Via allora a: T-shirts, bermuda, leggings e magliette a righe, marinarette, stampate con pesci, stelle marine, ancore, conchiglie e aragoste.Il brand Bluemarine invece ci ha proposto la sfilata Miss Blumarine che veste l’estate di fiori e di poesia portando a Pitti Bimbo una collezione che mette in mostra abitini, gonne lunghe, camicie ed accessori rigorosamente legati al mondo della flora. Per l’occasione ha sfilato la figlia di Benedetta Parodi, Eleonora.Interessante la sfilata di L:ù L:ù Girl che propone per questa stagione ispirazioni sporty per abiti in felpa stretch. E ancora a stupire sulle passerelle toscane, la sottoveste in jersey viscosa con motivo di pizzo argento al fondo. Ma i veri protagonisti della passerella di L:ù L:ù girl, sono gli accessori: cerchietti con fiori in tulle, satin e applicazioni di perle e strass e le calze in cotone con righe in argento in filato lurex.Parrot Italy propone in passerella uno stile easy-chic, basato su colori estivi, stampe floreali e animalier ma soprattutto su righe, orizzontali e verticali. Gonne, pantaloni, abitini e top non possono esimersi dal mostrare quel tono chic che ricorda vagamente i tempi passati. La figlia di Sebastiano Somma, Cartisia Josephine ha sfilato per il noto brand.Anche il brand il Gufo opta per il tema tropical. La sua collezione è caratterizzata da gonne a trapezio, abitini oversize, t-shirts che presentano un retro asimmetrico ed infine da splendidi top che rendono i piccoli modelli elegantemente colorati.La collezione Quis Quis è molto curata e particolareggiata e si distingue dalle altre, grazie airicami rinascimentali presenti sui suoi capi, fatti di: fiori, foglie, nastri e infine gemme preziose. Si tratta di una linea che si ispira a piccole principesse ed eleganti gentiluomini in miniatura.Aspettando di vedere passeggiare i nostri bimbi indossando queste esclusive collezioni, ci prepariamo ad assistere alle prossime sfilate di childreanswear.