Una buona pizza o un piatto di pasta e Atletico Madrid-Juventus

Evoluzione, nuove idee, nuove proposte. Il concetto di adeguarsi a quelle che sono le richieste dei propri clienti e provare ad andare anche oltre, queste le prerogative dell’Hostaria dei Campi.

Tante le novità non solo con gli impasti delle pizze, ma anche con primi e secondi piatti terra e mare, con prodotti a chilometro zero e ad altissima qualità.

Ha destato parecchia curiosità la pasta ripiena come i ravioli. Non li hai ancora assaggiati? All’Hostaria dei Campi vengono preparati con la cernia o la burrata e non solo.

Il massimo riuscire a gustarseli davanti ad una partita di calcio di altissimo livello. Come quella di questa sera che segna l’esordio stagionale in Champions per la nuova Juventus di Maurizio Sarri, impegnata sul difficilissimo campo quasi inespugnabile dell’Atletico Madrid, match che riporta le due formazioni ancora a confronto dopo la doppia sfida della passata stagione, persa dai bianconeri per 2-0 all’andata e ribaltata grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo nella gara di ritorno.

Ovviamente potrete vederla comodamente seduti e davanti ad un buon piatto all’Hostaria dei Campi prenotando ai numeri: 0965-324003 oppure al 349.3610766

Insieme a questo anche menù completi con primi e secondi piatti di terra e mare: