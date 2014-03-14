Play Music Festival: al Siracusa la voce raffinata e armonica di Denise King

Da Philadelphia, una voce elegante e piena di feeling porta jazz, r&b e blues sul palco del Siracusa: domenica sera il concerto

Domenica sera alle 21:30, nell’ambito della programmazione musicale dell’HorcynusFest, torna la musica al Politeama Siracus di Reggio Calabria. Denise King, da Philadelphia, una voce straordinariamente armonica, raffinata, elegante su tutte le note, produce un’intensa energia musicale carica di un feeling travolgente e capace di fondere stili, in perfetta tradizione afroamericana. Scoperta da Wansel Dexeter produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records.

Ha collaborato con artisti internazionali come Roy Hargrove, Christian McBride, Orrin Evans, Uri Caine, McCoy Tyner e con le grandi star del blues Ruth Brown e Koko Taylor, fino alle pop star del calibro di Celine Dion, Billy Paul.

Olivier Hutman, tra i più grandi pianisti a livello europeo, arrangiatore e compositore francese jazz, che ha lavorato con Bertrand Tavernier e cantanti pop quali Yves Montand e Charles Aznavour. Come performer e sideman ha registrato e collaborato con Clark Terry, James Moody, Toots Thielemans, D.D.Bridgewater, Tom Harrell.

Giorgio Rosciglione nasce a Palermo. Le prime esperienze jazzistiche risalgono al 1956 con la New-Jazz-Società. Registra le più belle colonne sonore con: Ennio Morricone, Armando Trovaioli, Piero Piccioni, Nino Rota.

Dal 1977 titolare di contrabbasso presso l’Orchestra della RAI Radio Televisione Italiana, dove affina e matura le qualità di basso conduttore per grande orchestra, specializzandosi nei ”combo” suonando con i Jazz-men americani più illustri ed ospiti della RAI.