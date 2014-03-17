PlayMusicFestival’: Denise King Quartet coinvolge il pubblico reggino in un viaggio oltreoceano tra jazz, r&b e blues…

di Vincenzo Comi – Torna la musica al Politeama Siracusa di Reggio Calabria con il secondo appuntamento del Play Music Festival dedicato alla grande tradizione del blues e della soul music, nell’ambito della programmazione musicale dell’HorcynusFest.‘Fino a qualche anno fa questo teatro era chiuso. Il nostro intento è quello di far diventare questo luogo parte integrante della città. A nostro modesto avviso – spiega Massimo Barillà, uno dei direttori artistici del Siracusa – i teatri vanno aperti e chi ci lavora deve farlo con professionalità ed umiltà. Lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo ovvero quello di dare un contributo alla nostra città perché quando le cose vengono realizzate nella città in cui sei nato e cresciuto, hanno tutto un altro sapore.’Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica del concerto Roberto Gatto Special Quartet, sale sul palco del Siracusa un altro quartetto di caratura internazionale: Denise King Quartet.

Il quartetto sul palco del Politeama Siracusa

L’interprete afroamericana straordinariamente armonica si è esibita sul palco del più antico teatro cittadino insieme a Olivier Hutman al piano, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Protagonista di un tour europeo che la sta portando su prestigiosi palcoscenici di Francia, Germania e Italia, Denise King, da Philadelphia, è una cantante dalle grandi doti espressive, influenzate da giganti come Nancy Wilson, Marlena Shaw e Sarah Vaughan.

Sonorità jazz, R&B, soul e gospel coinvolgono il pubblico reggino in un viaggio oltreoceano fatto di note eleganti e raffinate. Si avverte il grido del suo popolo, dei suoi antenati in perfetta tradizione afroamericana.

Il percorso artistico di Denise King

Scoperta da Wansel Dexeter, produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records, Denise King ha conquistato il grande pubblico con quattro cd di successo e magistrali live-show nei più prestigiosi Jazz Club, Festival e Teatri di Philadelphia, Atlantic City e New York. Tra i tanti progetti e collaborazioni che ha realizzato, spiccano quelli con musicisti internazionali del calibro di Roy Hargrove, Christian McBride, Orrin Evans, Uri Caine, MCoy Tyner e con le grandi star del blues Ruth Brown e Koko Taylor, fino a pop star come Billy Poul e Celine Dion.

La voce di Denise è accompagnata dai prestigiosi componenti del quartetto.

Il co-leader e mentore musicale della King: Olivier Hutman, tra i più grandi pianisti a livello europeo, autore di musiche di teatro e cinema. Al contrabbasso e alla batteria, invece, due grandi musicisti italiani. Giorgio Rosciglione, protagonista della storia dell’orchestra della Rai e del jazz italiano e Amedeo Ariano, batterista attivo da anni sulla scena, con all’attivo esibizioni nei più prestigiosi festival jazz europei.

Prossimo appuntamento al Teatro Siracusa di Reggio Calabria il 23 marzo, con la storica band americana Oregon.