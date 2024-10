Tre navi da crociera al Porto di Messina, Milia (Forza Italia): “Confronto impietoso con Reggio Calabria”

Ieri una giornata memorabile per il porto di Messina: tre navi da crociera in banchina che confermano l’apertura di una stagione molto attiva e proficua.

La Seven Seas Explorer, della compagnia Regent, è stata la prima ad arrivare all’alba, seguita dalla MSC Seaview e dalla Celebrity Reflection per un totale di circa 8.000 persone – 5.000 passeggeri e 3.000 membri degli equipaggi. Schierati ad attendere i crocieristi, oltre agli operatori del terminal crociere e ai servizi tecnico-nautici e portuali, una sessantina di bus e i taxi cittadini per accompagnare i visitatori in escursione nelle principali destinazioni turistiche della provincia peloritana. Sono già 26 gli scali crociera dall’inizio dell’anno e, al momento, il numero di navi previste approdare nel corso del 2022 è 218.

L’arrivo delle navi da crociera a Messina è stato oggetto dell’intervento di Federico Milia, Capogruppo di Forza Italia, nel corso del consiglio comunale.

“Riteniamo necessario che i membri della giunta presentino maggiormente negli uffici invece di presenziare ad eventi e consegnare targhe. Come abbiamo visto negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale ha mancato appuntamenti importanti come la presentazione del rendiconto. A Messina sono arrivati con tre navi da crociera 8 mila persone tra turisti ed equipaggi. Si tratta di una città con le stesse nostre problematiche, non di un città leader in Europa, mentre qui invece manchiamo nelle cose basilari”, le parole di Milia.