Il pregara di Viola-Pozzuoli, Mecacci: “Riempiamo il PalaCalafiore”

Dopo due trasferte consecutive la Viola Reggio Calabria ritorna in campo stasera al “PalaCalafiore” alle 20:30 nel recupero della 4^ giornata contro la Virtus Pozzuoli.

️ Ecco il pre-gara con le dichiarazioni del coach neroarancio Matteo Mecacci.

“Affronteremo una squadra motivata che arriva dalla prima vittoria stagionale ottenuta contro un avversario accreditato come Napoli, Pozzuoli può mettere in difficoltà le squadre che hanno un roster con qualcosa in più di lei. Ha dei lunghi mobili che aprono bene il campo come Bini ed Errico, uniscono l’atipicità dei proprio lunghi alla qualità degli esterni Tessitore, Di Marco e Carrichiello Mi aspetto un avversario estremamente carico e voglioso di fare bene e di provare il primo colpo esterno”.

Dopo una disamina sull’avversario l’attenzione si sposta sulla Viola.

“La situazione societaria è stata già commentata, noi dobbiamo solo essere da supporto. Sicuramente sarà una partita con delle incognite per uno stato emotivo non dei migliori, abbiamo avuto inoltre un giorno in meno di allenamento dopo la trasferta di Palermo. A livello di energie mentali non sarà facile, dovremo essere bravi a non farci condizionare, a rispettare quello che abbiamo preparato ed a trasformare le energie nervose in qualcosa di positivo. So quanto i ragazzi ci tengano a fare bene”.

Una Viola dalle mille risorse, come ha dimostrato la gara vinta a Palermo.

“La nostra è stata una scelta chiara: avere nove effettivi che possano dare il loro contributo. L’esempio sono Agbogan e Vitale, due under che sono stati decisivi a Palermo. Noi possiamo sempre trovare protagonisti diversi a seconda dell’avversario e della gara. Proprio per questo motivo ci auguriamo di poterlo continuare a farlo”.

In chiusura un messaggio per i tifosi

“Venite al PalaCalafiore. Anche se è un infrasettimanale ed in serata noi abbiamo tanta voglia di giocare, di offrire uno spettacolo e di dedicare una vittoria ai nostri tifosi”.

️ Note: Tutti a disposizione di coach Mecacci

Media:

️Il match sarà trasmetto in streaming sulla Fanpage Facebook della Virtus Pozzuoli (https://www.facebook.com/VirtusBasketPozzuoli/)

Radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea (FM 100.3-100.6-107.00 , streaming audio sul sito www.antennafebea.it o nella sezione “Media” del sito www.violareggiocalabria1966.it )

Ticketing: Presso la Biglietteria del “PalaCalafiore dalle ore 18.00 sino all’inizio della gara.

La Viola è di chi la ama