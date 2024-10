Campionato mondiale di pizza piccante a Scalea: sul podio i talenti reggini – FOTO

Si è conclusa con grande successo la 23esima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, svoltasi il 22 e 23 ottobre presso il San Domenico Family Hotel di Scalea. L’evento, promosso dal Movimento Pizzaioli Italiani (MPI) e sostenuto dal Comune di Scalea e dal Gal Riviera dei Cedri, ha visto sfidarsi pizzaioli di fama internazionale, con partecipanti provenienti da Italia, India, Francia, Spagna, Canarie, Bulgaria ed Estonia.

Le categorie di gara hanno messo alla prova le abilità dei partecipanti con premiazioni decretate da esperti del settore ristorazione e nutrizione, consolidando la competizione come una delle più prestigiose del settore.

I talenti reggini (e calabresi) al campionato mondiale di pizza piccante

Reggio Calabria si è distinta in questa competizione mondiale grazie al talento e alla passione dei suoi pizzaioli, che hanno dominato in diverse categorie.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Giuseppe Costarella ha vinto il titolo di campione del mondo nella categoria Pizza più Larga, un riconoscimento che sottolinea la sua maestria nell’arte della pizza.

ha vinto il titolo di campione del mondo nella categoria Pizza più Larga, un riconoscimento che sottolinea la sua maestria nell’arte della pizza. Federico Spinella ha conquistato il terzo posto nella categoria Pizza Veloce.

ha conquistato il terzo posto nella categoria Pizza Veloce. Massimo Santoro si è aggiudicato il quinto posto nella categoria Pizza in Teglia, un piazzamento che conferma il livello di competenza dei professionisti reggini.

si è aggiudicato il quinto posto nella categoria Pizza in Teglia, un piazzamento che conferma il livello di competenza dei professionisti reggini. Maurizio Polimeni ha ottenuto il quarto posto nella categoria Pizza senza Glutine, il nono nella classifica generale e il primo posto nella sezione team.

Un plauso va anche a Mariarosa Fontana, calabrese doc, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Pizza Dessert con la sua straordinaria creazione “Lady Mammo”. Questa raffinata pizza dolce ha incantato la giuria con una combinazione innovativa e armoniosa di sapori: crema di ricotta, crumble di arachidi, polvere di favatonca, caramello, confettura di peperoncino e tuile di cioccolato. La creatività e la tecnica di Fontana le hanno permesso di ottenere il primo posto, guadagnandosi anche il titolo di Pizzaiolo dell’Anno, assegnato dalla Guida Peperoncino Rosso.

Altri vincitori e riconoscimenti

I premiati, più in generale, sono stati davvero tanti, con riconoscimenti che spaziano dalla Pizza Napoletana al Free Style. Tra i protagonisti:

Luigi Zampina ha trionfato nella categoria Pizza Tonda Classica e si è aggiudicato il titolo di “King of Spicy Pizza”, premiato da Maria Rosaria Silvestri, co-proprietaria del San Domenico Family Hotel.

ha trionfato nella categoria Pizza Tonda Classica e si è aggiudicato il titolo di “King of Spicy Pizza”, premiato da Maria Rosaria Silvestri, co-proprietaria del San Domenico Family Hotel. La coppia Zampina-Correnti ha portato l’Italia alla vittoria della Coppa del Mondo a Coppia per Nazioni;

ha portato l’Italia alla vittoria della Coppa del Mondo a Coppia per Nazioni; Il Team Alchimisti del Gusto, composto da Polimeni, Zampina, Correnti, Paolino, Sancamillo e Passarelli, ha conquistato la categoria di squadra.

Il campionato si è distinto, oltre che per la grande partecipazione, anche per il carattere sociale. Inclusione e valorizzazione delle diversità, sono i principi portati avanti anche dai pizzaioli reggini come Maurizio Polimeni, impegnato nel proporre varianti senza glutine per rendere la pizza accessibile ad un pubblico più ampio.

Perchè se esiste un linguaggio universale, in grado di unire i popoli e metter tutti d’accordo, si tratta proprio della pizza.