Contest nazionale “Giustina Rocca”: avvocato Febert di Reggio tra le tre vincitrici

Cerimonia a Trani per il contest nazionale Giustina Rocca. Avvocato Laura Febert di Reggio Calabria premiata per il suo impegno contro la violenza di genere

Una giornata memorabile, quella della cerimonia di premiazione dello scorso 25 maggio a Trani, che ha celebrato la sua concittadina illustre Giustina Rocca, prima avvocata della storia.

Il nome della giurista è passato alla storia grazie a un lodo arbitrale reso l’8 aprile 1500 nell’ambito di una controversia che era stata incaricata di risolvere. Alla corte del governatore veneziano di Trani, Giustina Rocca pronuncia il lodo arbitrale in lingua volgare – anziché in latino secondo gli usi dell’epoca – per renderlo comprensibile al pubblico venuto per assistere alla pronuncia. Convoca poi la parte soccombente affinché questa le versi gli onorari d’uso, sottolineando così, in un’epoca in cui le donne non avevano accesso né all’istruzione né all’esercizio delle professioni giuridiche, la sua volontà di essere trattata al pari degli uomini che disponevano di tali prerogative. Denominando Rocca la sua torre più alta, la Corte di giustizia dell’Unione europea ricorda il suo attaccamento all’accessibilità al diritto e alla giustizia da parte di tutti e ribadisce, facendo eco alla propria giurisprudenza, il suo impegno a favore delle pari opportunità.

Il Premio Nazionale Giustina Rocca

Trani l’ha omaggiata dedicandole un Premio nazionale, iniziativa nata su idea del Club Lions ‘Ordinamenta Maris’ di Trani, presieduto dall’ing. Elio Loiodice, con la collaborazione della Città di Trani e l’Ordine degli Avvocati di Trani, presieduto dall’avv. Francesco Logrieco, con i patrocini di Consiglio Nazionale Forense, Lions International – Italy oltre che Lions Multidistrettuale 108 Italy e Distretto 108AB Puglia, Regione Puglia, PACT, Provincia di Barletta Andria Trani, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, Croce bianca, Commissione “Pari opportunità Trani” e Rai Puglia, in collaborazione con i partner Giurispedia, Edizioni Duepuntozero e Skémata toghe d’autore. Molti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa ravvedendone l’importanza: il maestro artigiano Matteo Tedeschi, La fille des Fleurs di Sabino Tupputi, BCC Santeramo in colle, Pasta Riscossa F.lli Mastromauro, Olio e Tempesta, Gesfor ente di formazione e l’agenzia di comunicazione Sinestesie mediterranee.

Le Vincitrici del Contest

Tra le tre vincitrici del contest, l’Avvocato Laura Febert del Foro di Reggio Calabria che ha partecipato presentando l’elaborato dal titolo “Insieme alle donne, per le donne: non solo legali, ma difensori”.

La giovane Reggina nell’elaborato sottolinea il ruolo di prima linea degli Avvocati nella lotta alla violenza di genere, un ruolo che “ci costringe a divenire molto più che legali, bensì, nella più ampia accezione, difensori”, così incoraggiando a non tacere, ma, anzi, a scegliere la strada della denuncia. Con al fianco un difensore, la donna non dovrà (più) lottare sola.

Parole di Gratitudine e Plauso

Queste, quindi, le parole dell’Avv. Febert:

Felice ed onorata di essere risultata tra le tre vincitrici del contest nazionale Premio Giustina Rocca indetto dal Lions Club Trani Ordinamenta Maris, il Lions Distretto 108AB Puglia ed il Lions Multidistrettuale 108 Italy, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari, del Comune di Trani e dell’Ordine degli Avvocati di Trani, coorganizzatore dell’evento. Con il mio elaborato, “Insieme alle donne, per le donne: non solo legali, ma difensori”, spero di aver trasmesso il cuore e la passione che impiego quotidianamente nel mio ruolo di Avvocato, nonché, in particolare, quanto mi è a cuore il tema della lotta contro la violenza di genere.

Infine, l’Avvocato rivolge “Un grande plauso agli Enti organizzatori del contest per l’iniziativa di elevato pregio”, nonché i più sinceri complimenti alle vincitrici Avv. Laura Monti del Foro di Ravenna e Avv. Daniela Garrisi del Foro di Lecce, che la precedono in ordine.