Presentato il calendario 2015 della Viola Basket in carrozzina. GUARDA IL VIDEO!

Domenica 4 Gennaio 2015, il suggestivo Parco Ecolandia col suo “balcone” mozzafiato con vista sull’intero Stretto, è stato il palcoscenico di una fantastica giornata all’insegna dello sport e della solidarietà: la presentazione del calendario 2015 della Viola Basket in carrozzina.

Nel corso dell’appuntamento, all’interno del nuovissimo Eco Ristorante, tra le specialità culinarie preparate dallo chef Salvatore Neri servite con raffinato gusto, sono stati mostrati tutti gli scatti fotografici realizzati da alcuni tra i più apprezzati fotografi del nostro territorio: Enzo Penna, Antonio Sollazzo, Salvatore Colloridi, Paolo Albanese e Fabiana Amodeo, e che ritraggono alcuni frame della nuova ed intrigante realtà sportiva della Viola Basket in carrozzina Reggio Calabria ripresi durante i loro quotidiani e divertenti allenamenti.

Entusiasti ed emozionati tutti gli atleti e atlete del formazione reggina, l’allenatore Antonio Cugliandro e la sua vice Larissa Smorto, Ilenia Certomà, Francesco Costantino, Ilaria D’Anna, Francesca Ambrogio, Paolo Genoese, Piero Freno, Marco Antonio Polimeni, Fabio Tirinato, Lorenzo Tomasi, Antonino Caccamo, il capitano Luigi Casile, il dirigente Diego Guariscì, nel vedersi immortalati in quelli che sono dei veri e propri scatti d’autore.

Al termine del pranzo e dell’esposizione, il centinaio circa di ospiti presenti all’evento ha rivolto davvero tantissimi complimenti a questi coraggiosi ragazzi, complimenti più che meritati per una neo formazione che nonostante la disabilità non si è arresa all’della vita, anzi: controbatte col sorriso ed una inarrestabile forza di volontà.

Acquistando il calendario, in vendita presso gli uffici della Viola Reggio Calabria di Via Pio XI, si compie un piccolissimo gesto ma di grande, grandissima importanza e impatto sociale, quasi a voler dire “NON SIETE SOLI”.

Per prenotazioni Calendario Viola Basket in Carrozzina 2015 “Limited Edition” al costo di €10,00 scrivete sulla pagina Facebook violabasketincarrozzina (ne sono rimasti realmente pochi) affrettatevi !!!