Grande successo per il presepe vivente di Cannitello. Ecco quando i prossimi appuntamenti
Il tradizionale appuntamento con il presepe vivente di Cannitello riscuote, anche nel 2018, grande successo. I reggini potranno visitarlo ancora
30 Dicembre 2018 - 14:32 | comunicato stampa
Successo per il tradizionale appuntamento con la IX edizione del presepe vivente di Cannitello (Villa San Giovanni) che nella giornata del 26 dicembre 2018 è stato visitato da 2300 persone.
L’evento è organizzato dall’Associazione di volontariato “Luce sullo Stretto”. In programma anche una degustazione di prodotti tipici della Palestina di 2000 anni fa ed il terzo concorso fotografico denominato “Natale in Villaggio“.
L’associazione di Volontariato “Luce sullo Stretto” a nome del Suo presidente Padre Antonio Maria Carfì coglie l’occasione per invitarVi ufficialmente alle prossime giornate di apertura al pubblico del presepe vivente ovvero 30 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019.
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