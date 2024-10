Bova Marina, ‘Salute Donna Odv’ promuove la prevenzione del tumore al seno

Organizzate visite senologiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno nell'ambito di "Ottobre in salute...donna 2024".

Nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre in salute…donna 2024”, l’associazione “Salute Donna Odv” sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con “Avis Provinciale di Reggio Calabria” e “LADos Bova Marina Odv”, ha organizzato il giorno 12 ottobre a Bova Marina (RC), in Piazza Municipio, delle visite senologiche gratuite aperte a tutte le donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare per la prevenzione del tumore al seno.

L’importanza della diagnosi precoce

Il tumore al seno è il tipo di cancro più comune tra le donne e colpisce una donna su otto nel corso della vita. Tuttavia, la diagnosi precoce e le tecniche avanzate di screening possono fare una differenza significativa, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo l’impatto delle cure.

Le visite senologiche a Bova Marina

Una giornata accolta con entusiasmo e partecipazione da tante donne che, già dalle ore 9 del mattino, si sono avvicinate al Camper della Salute per le visite senologiche effettuate dalla Dott.ssa Mariagiovanna Notarangelo, dirigente medico presso la Uoc di Chirurgia generale e d’urgenza, Breast Unit, G.O.M. Reggio Calabria, aiutata dalla Case Manager della Breast Unit, Antonella Sapone.

Presenze istituzionali

Nel corso della giornata, sono intervenuti il sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli, il vicesindaco di Palizzi Davide Bruno Plutino e l’assessore Pasqualina Romeo. Una manifestazione fortemente voluta dalla responsabile di “Salute Donna Odv”, la Dott.ssa Angela Vigoroso, con l’obiettivo di offrire a tutte le donne un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute. La prevenzione è una delle armi più potenti nella lotta contro il tumore al seno.