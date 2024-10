Il via alla European Basketball Week 2019 Special Olympics

Un piccolo grande sogno diventa realtà. La famiglia del basket di Reggio Calabria si allarga e accoglie gli atleti Special Olympics, atleti con abilità differenti ma che in campo mettono lo stesso cuore.

I giocatori della A.S.D Andromeda, capitanati dal coach Luca Laganà, pur essendosi affacciati da poco a questo mondo, sono già appassionati e si stanno allenando duramente per poter partecipare al torneo delle regioni in primavera.

“È un’esperienza nuova ma la stiamo vivendo tutti con grande entusiasmo! I ragazzi non vorrebbero mai smettere di giocare e, devo dire la verità, anche noi allenatori ci stiamo divertendo tantissimo.” – coach Laganà.

Questa nuova squadra Special ci ricorda che lo sport è uno strumento educativo in grado di annullare ogni differenza e di abbattere il muro costituito da pregiudizi ed esclusione. Il cambiamento non avviene a bordo campo, e noi abbiamo deciso di metterci in gioco.

“Da 25 anni la nostra missione è quella di offrire agli atleti di Reggio Calabria con disabilità intellettiva la possibilità di esprimersi attraverso lo sport, ed è un grande orgoglio poter dare il via a questa nuova avventura della pallacanestro, anche grazie all’impegno del coach Luca Laganà, di Isabella Trombetta e di un gruppo di volontari ” Luisa Elitro, presidente dell’Andromeda.

Team Andromeda scenderà in campo insieme alla Viola e alla Lumaka Sabato 30 novembre 2019 alle 20.00 al Palacalafiore “contro i pregiudizi”.

L’evento di Special Olympics per contrastare il bullismo e l’emarginazione dei giovani con disabilità.

#RifiutoilPregiudizio è la Campagna Social di Special Olympics Italia, alla quale stanno aderendo istituti scolastici ed il mondo del basket con in prima linea le squadre di Serie A ed LNP per promuovere la XVI European Basketball Week ma soprattutto per lanciare un forte messaggio culturale: il canestro è ai pregiudizi per contrastare il bullismo e l’emarginazione nei confronti degli alunni con disabilità intellettive.

Partecipa alla campagna #RifiutoilPregiudizio:

Chiediamo a tutti di partecipare pubblicando un breve video in cui si fa un canestro ovunque e con fantasia, un gesto sportivo e simbolico che racchiude un messaggio sociale. Il video da realizzare dovrà riprendere un tiro a “cestino” con annesso un messaggio di sensibilizzazione: “Rifiuto il pregiudizio, io sto con Special Olympics!”.

L’ultimo passo da fare è la pubblicazione del video su tutti i vostri canali social avendo cura di scrivere i seguenti hashtag:

#rifiutoilpregiudizio #EBW2019 #PlayUnified e taggare

Instagram – Andromeda Special Olympics: @andromedaspecialolympics

Facebook – @AndromedaSpecialOlympics

Mettiti in gioco! Diventa volontario! Compila il modulo https://forms.gle/QvxArgoWVPY2szgw6 o inviaci una email andromedaspecialolympics@gmail.com