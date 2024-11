Pro Reggina ’97: concentrati per centrare un altro obiettivo

di Nicolino D’Ascoli. Rimanere concentrati per centrare un altro obiettivo. La Pro Reggina, ottenuto l’accesso ai play off con il successo sul Vittoria, si è proiettata sulla gara con l’Ita Salandra, compagine che occupa il terzo posto e può contare su giocatrici di qualità e sulla solidità del gruppo. Per le calabresi, la necessità è di proseguire nel percorso positivo intrapreso.Enzo Tramontana, ancora squalificato, ha parlato della squadra e degli obiettivi futuri: “Centrare l’ingresso nei play off è stata una grande soddisfazione che ci ha ripagato dei tanti sacrifici fatti. Abbiamo lavorato molto ed affrontato diverse difficoltà, ma sapevamo di poter raggiungere il traguardo, forti delle qualità individuali, della compattezza del gruppo e del sostegno della società. Voglio fare ancora una volta un plauso alle ragazze che nonostante la poca esperienza, hanno dimostrato grande carattere e tenacia”.La Pro Reggina è attesa da una trasferta difficile: “Siamo sereni. Conosciamo il valore del nostro avversario, ma andremo per giocare la nostra partita. Abbiamo voglia di fare bene e ottenere altri successi. Nelle ultime due gare, cercheremo di conquistare più punti possibili per posizionarci al meglio in classifica e disputare poi, la sfida che ci attenderà nei play off. Siamo motivati e desiderosi di confrontarci”.La conquista dell’obiettivo, non ha diminuito le ambizioni di Roberta Napoli: “Volevamo fortemente entrare nei play off, per dimostrare prima a noi stessi e poi agli altri tutto il nostro valore. Pensiamo alla singola partita, affrontando sempre le competizioni con il massimo impegno e la determinazione che ci hanno contraddistinto. La nostra forza è la mentalità vincente e lo spirito di abnegazione con cui abbiamo lavorato per raggiungere i nostri obiettivi”.