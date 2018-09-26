Tutto pronto per il 46° Trofeo Sant’Ambrogio
Dal 28 al 30 settembre il torneo con la Viola, Orlandina, Trapani, Scafati, Agrigento e Catanzaro: programma, ticket e il Viola Day con le glorie neroarancio
26 Settembre 2018 - 09:19 | di Domenico Suraci
La Viola con una nota stampa annuncia:”Siamo orgogliosi di potere partecipare ad un evento che oramai fa parte da decenni del panorama cestistico nazionale, e per questo ringraziamo l’organizzatore (e nostro dirigente) Cesare Sant’Ambrogio. Domani, giovedì 27 presso la Sala Riunioni del Pianeta Viola, conferenza stampa di presentazione.
“
All’interno del Trofeo si terrà sabato 29 il Viola Day, occasione per salutare alcune glorie nero arancio e ritirare (dalle 17 a fine giornata) la card unitamente alla t-shirt in omaggio per tutti gli abbonati. Qualora impossibilitati, il ritiro potrà esercitarsi al botteghino in occasione della prima gara interna del 14 ottobre con Palestrina.
Le gare si svolgeranno presso il PalaBotteghelle, non potendo utilizzare causa altri eventi in programma il PalaCalafiore. A tal proposito, la Viola spera – a dieci giorni dall’inizio del campionato – di potere finalmente avere accesso.
> INFO TICKET TORNEO: entrata gratuita abbonati Viola, € 5,00 abbonamento 3 giornate, € 5,00 ticket 1 giornata.
> PROGRAMMA TORNEO
Venerdì 28/09 – 19.00 Viola vs Fortitudo Agrigento
Sabato 29/09 • Viola Day – 18.00 Orlandina Basket vs Pallacanestro Trapani – Gara The Legend Viola – 20.30 Scafati Basket 1969 vs Fortitudo Agrigento
Domenica 30 settembre – 16.30 Finale 3°-4° Posto – 18.30 Finale 1°-2° Posto – 20.30 Viola vs Basket Planet Catanzaro
La Viola è di chi la ama
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