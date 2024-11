Pubblicato il romanzo dell’avvocatessa reggina Erika Stellitano

È stato pubblicato da qualche settimana, presso Thefactory,per Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A il romanzo “Là dove finisce il mare e comincia l’orizzonte”.

Autrice, una giovane avvocatessa di Reggio Calabria, Erika Stellitano, che in questo libro racconta, con una tecnica narrativa originale, una storia d’amore dei nostri giorni, dando voce alle emozioni dei protagonisti. Un romanzo introspettivo basato su un dialogo immaginario ma verosimile. Ecco l’originalità che in altri romanzi era risolta con l’epistolario. Il dialogo si svolge tra un uomo ed una donna innamorati che però sono condannati all’incomunicabilità. Lo scenario è quello della città metropolitana di Reggio Calabria, con la sua incantevole costa ed, in particolare, il suo splendido mare, al quale l’autrice dedica molteplici descrizioni particolaregghiate.

Sullo sfondo si delineano le principali tematiche pirandelliane che ne hanno ispirato la scrittura: dalla frammentazione dell’essere, all’umorismo, alla soggettività della realtà, alla celeberrima “maschera”.

Il libro può essere acquistato nel circuito delle librerie Feltrinelli, nonché sul sito la Feltrinelli.it e sul sito il mio libro.it. Tutti i link utili a tal fine sono riportati nella relativa pagina facebook.