Pummaroru: scopri la magia della fondue bourguignonne e altre delizie di carne

Se sei alla ricerca di un’esperienza culinaria unica a Reggio Calabria, Pummaroru, la pizzeria biologica e ristorante del Funny Club, è il posto che fa per te. Questo locale non solo offre una vasta gamma di deliziosi piatti di carne, ma è anche l’unico in città a proporre ai propri clienti la fondue bourguignonne, una vera specialità che trasforma il momento del pasto in un’occasione conviviale e festosa.

Pummaroru sta diventando sempre più apprezzato per il suo nuovo menù ed in particolar modo per i suoi eccellenti secondi piatti, che comprendono prelibatezze come l’hamburger di Chianina, la grigliata mista di carne, lo stinco di maiale, il duo di terrine dell’orto e carni pregiate come costate e fiorentina. Tuttavia, la fondue bourguignonne rappresenta un’esperienza culinaria senza paragoni.

L’unicità della Fondue Bourguignonne da Pummaroru

La bourguignonne è un modo originale e divertente di gustare la carne. Al centro della tavola viene collocato il rechaud, un fornelletto a gas su cui poggia una piccola pentola di olio bollente. I commensali possono friggere direttamente i pezzi di carne cruda nell’olio, creando così un’atmosfera di condivisione e allegria.

La carne utilizzata per la bourguignonne non è condita, ma viene insaporita con varie salse d’accompagnamento che ne esaltano il sapore e offrono diverse note di gusto. Le salse preparate con ingredienti freschi e biologici completano l’esperienza culinaria, garantendo un piacere unico ad ogni boccone.

Oltre alla bourguignonne, Pummaroru offre una vasta gamma di piatti deliziosi, tra cui il Rollatin alla Calabrese, perfetto per chi ama i sapori locali, e tanti altri piatti a base di ingredienti di alta qualità. La pizzeria biologica propone anche una selezione di pizze irresistibili, preparate con ingredienti freschi.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria diversa e divertente. Pummaroru è il luogo ideale per una serata in compagnia all’insegna del buon cibo e del divertimento.

Che tu sia un appassionato di carne o semplicemente alla ricerca di qualcosa di nuovo, Pummaroru ti aspetta con la sua accogliente atmosfera e la sua offerta gastronomica di alta qualità.

Prenota ora il tuo tavolo e prepara le papille gustative a un viaggio indimenticabile nel mondo dei sapori!

Maggiori informazioni

Via Tirrenica, 5, 89121 Reggio di Calabria (di fronte il Bingo)

Per info&prenotazioni 392/4055945

