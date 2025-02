Edison +Energy a Reggio: il futuro dell’energia è qui. Un successo l’inaugurazione

Non solo un punto vendita, ma un vero e proprio centro di consulenza e progettazione per privati e aziende

Reggio Calabria ha accolto con entusiasmo l’apertura del nuovo Punto Edison di +Energy in via Sbarre Centrali. L’evento inaugurale, che si è svolto nel pomeriggio di ieri, San Valentino, ha registrato una grande partecipazione da parte di cittadini e professionisti, confermando, così, l’interesse crescente per le soluzioni di efficienza energetica e sostenibilità.

Il punto Edison di +Energy

Durante il taglio del nastro, gli ospiti hanno potuto visitare gli spazi espositivi e conoscere da vicino le innovative soluzioni proposte da +Energy, tra cui impianti fotovoltaici, climatizzazione di ultima generazione e consulenze personalizzate per il risparmio energetico. L’inaugurazione ha rappresentato un’occasione unica per entrare in contatto con esperti del settore e approfondire le opportunità offerte dalla transizione energetica.

“Un nuovo capitolo per Reggio”

Al termine dell’evento, i titolari di +Energy hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata e per l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti.

“Questa inaugurazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per noi e per il territorio di Reggio Calabria. Il nostro obiettivo è offrire non solo soluzioni energetiche avanzate, ma anche un punto di riferimento per chi vuole investire in un futuro più sostenibile. La risposta positiva della comunità ci motiva ancora di più a proseguire su questa strada”, ha dichiarato il team di +Energy.

L’azienda ha inoltre sottolineato l’importanza di questo nuovo spazio, che non sarà solo un punto vendita, ma un vero e proprio centro di consulenza e progettazione per privati e aziende.

“La nostra missione è rendere questi servizi, spesso visti come “troppo complessi”, più accessibili e convenienti per tutti”. Lo store si occupa di contratti di luce, gas e wi-fi, ma fornisce supporto per volture, switch o nuove attivazioni. Tra i tanti altri servizi disponibili la manutenzione di caldaie e climatizzatori.

Un futuro all’insegna dell’innovazione

Con l’apertura del Punto Edison, +Energy rafforza la propria presenza sul territorio, offrendo un servizio completo e personalizzato per chiunque desideri migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o attività. L’azienda guarda già avanti, con l’intenzione di ampliare ulteriormente la propria offerta e sviluppare nuove iniziative dedicate alla sostenibilità.

L’invito è dunque rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire le migliori soluzioni per l’energia del futuro. Il Punto Edison di +Energy è ufficialmente operativo e pronto ad accogliere chiunque voglia avvicinarsi a un modo più intelligente e consapevole di gestire i propri consumi energetici.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.