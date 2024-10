Halloween 2020: i migliori film da vedere

La paura è il fulcro di questa festività o almeno lo era, il 2020 è piuttosto atipico come anno, avesse avuto i connotati standard di un consueto susseguirsi di giorni più o meno duri ma nel complesso abbastanza buoni, sarei qui a far sproloqui su quanto possa essere terribilmente inquietante Halloween alla luce di un bagaglio di banali pregiudizi maturati nel tempo.

Ma, in barba ai cliché, cosa può terrorizzarci dopo questi mesi di orrore, psicosi e smarrimento totale?

A questo punto la notte più spaventosa dell’anno non può che farci fare una bella risata, così per sdrammatizzare un clima di angoscia che ci trasciniamo da mesi, in assenza della possibilità di far festa, siamo legittimati a ingurgitare treats without tricks in compagnia di una carrellata pazzesca di film.

Halloween 2020: i film da vedere

Ghostbusters: al primo posto nella mia personalissima classifica. Un team di acchiappa fantasmi ripuliscono la città di New York da presenze inquietanti e da ectoplasmi vari. Sto già canticchiando la colonna sonora! Frankenstein Junior: se parliamo di comicità è d’obbligo rispolverare il capolavoro di Mel Brooks. La pellicola è considerata come una delle commedie migliori di tutti i tempi. La scena: «Si… può… fare!» di Gene Wilder è sicuramente una delle più famose della storia del cinema mondiale. La famiglia Addams: le dinamiche di una famiglia borghese fuori da ogni convenzione sociale, le cui abitudini in chiave horror vi faranno ridere e tornare indietro nel tempo. Casper: per i più piccoli, i più nostalgici e romantici. Per chi appartiene anche a una sola di queste categorie è decisamente un film da rivedere con piacevole spensieratezza. Tim Burton: sì lo so, non è un film, ma è indubbiamente una religione! Qualsiasi pellicola generi quest’uomo è pazzesca! Vi lascio carta bianca! Scary Movie 3: una parodia demenziale di alcune pellicole del genere horror, apocalittico e drammatico, sembra essere statisticamente il più divertente della relativa serie, beh… chi sono io per giudicare i gusti della maggioranza!

Buona visione!