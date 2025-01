Quali sono i bonus più interessanti del 2025

Il 2025 è un anno ricco di buone opportunità per coloro che pensano, e possono, usufruire di numerosi bonus e incentivi economici che servono sia a favorire lo sviluppo che la qualità della vita così come i sostegni alle famiglie e le promozioni dedicate al gioco responsabile.

Tante sono le possibilità di ricevere bonus e promozioni per i cittadini italiani. Alcuni sono pensati per la famiglia, per la casa, per lo sport, altri come i bonus di benvenuto sono immaginati per coloro che amano giocare d’azzardo. Vediamo insieme quali sono quelli più richiesti e popolari.

Quali sono i bonus per il 2025

La nuova Legge di Bilancio 2025 ha confermato la proroga, come prima cosa, di alcuni bonus legati alla casa, anche con un certo numero di modifiche e di adeguamenti. Tra gli incentivi più popolari c’è quello per i mobili, le ristrutturazioni edilizie, il Sismabonus. Tra questi, il Superbonus, invece, verrà gradualmente ridotto.

Confermato, dunque, anche per l’anno il corso il Bonus Mobili ed elettrodomestici. La detrazione del 50% su un tetto di spesa di 5000 euro (come nel 2024) in questo tipo di prodotti può aiutare nuove famiglie a far quadrare i conti. Una novità di quest’anno è il contributo per gli apparecchi europei ad alta efficienza energetica. Un bonus del 30% del costo (fino a un massimo di 100 euro) è previsto per tutti mentre, per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro annui l’importo sale a 200 euro. Questo incentivo è valido per un elettrodomestico a famiglia.

Il Bonus ristrutturazioni è stato prorogato. C’è, infatti, una detrazione fino a 96mila euro per gli immobili residenziali in dieci rate all’anno. Nel 2025, però, la detrazione resterà, per le abitazioni principali, al 50% mentre solo al 36% per gli altri immobili. L’Ecobonus segue lo stesso schema del Bonus Ristrutturazioni. Parliamo del 50% per le abitazioni principali e del 36% per le altre proprietà. Non c’è, inoltre, la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a gas ed è terminato, nel 2024, il Bonus tende e zanzariere.

Con una richiesta di mercato sempre più ampia restano anche gli incentivi per gli acquisti di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica. I contributi varieranno in base alla rottamazione dei mezzi più inquinanti e alla categoria del veicolo. Il Sismabonus resta, anche se ridimensionato. La detrazione sarà del 50% per le abitazioni principali e del 36% per altre proprietà come per Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni.

Il Superbonus ha subito grosse variazioni. Si è passati dalla detrazione al 70% del 2024 al 65% del 2005. Sono validi solo gli interventi con Cilas presentati entro il 5 ottobre 2024. Restano inclusi Onlus, condomini, cooperative, speser per edifici unifamiliari e per associazioni di promozione sociale. Il Bonus prima casa under 36 è stato confermato ma con un po’ di limitazioni: resta solo il fondo mutui con un finanziamento statatle di 282 milioni di euro.

Resta ed aumenta il Bonus Psicologo: i fondi saranno maggiori di 1,5 milioni di euro nel 2025 e di 500mila euro nel 2026. Tra le agevolazioni per famiglie abbiamo il Bonus nuove nascite, il Bonus Nido, il Bonus Mamme e il Bonus attività Extra Scolastiche.



Torna anche lo Sport Bonus con un credito di imposta del 65% per erogazioni destinate alla manutenzione degli impianti sportivi pubblici. Il limite è di 10 milioni di euro, che può essere utilizzato in 3 quote di pari valore.