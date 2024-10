Raccolta differenziata porta a porta, nuovi orari e calendari per il 2019

Si avvisa la cittadinanza che, A PARTIRE DA VENERDÌ 1° FEBBRAIO 2019 , entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche del territorio comunale.

I nuovi calendari contengono maggiori informazioni, sia sul servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche, con l’inserimento delle mappe che definiscono le diverse zone interessate, che su ulteriori servizi come il Centro Comunale di Raccolta, il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e Raee (anche per particolari categorie di utenti), il servizio di raccolta panni per le famiglie che ne fanno richiesta e il calendario completo delle isole ecologiche itineranti, che a partire dal mese di febbraio vedrà l’incremento di altre isole ecologiche itineranti sull’intero territorio comunale per raggiungere e garantire questo servizio a tutta la cittadinanza.

DA LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019 , verranno distribuiti dei nuovi calendari anche alle utenze non domestiche, per le quali sono stati progettati tre differenti calendari, a seconda della tipologia di utenza, scuole e uffici, commerciali, e ristorative. Questo per andare incontro alle diverse e particolari esigenze di queste categorie.

Tali calendari saranno distribuiti in questa settimana a tutti i cittadini coinvolti dal servizio, ed inseriti all’interno dei contenitori adibiti alla raccolta. Gli stessi saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.