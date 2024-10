Raccolta rifiuti a Reggio, è una maledizione. Interdizione per Ecologia Oggi

Nuovo grattacapo per l'amministrazione comunale, ma il servizio di raccolta non è a rischio. Sarà pubblicato un nuovo bando?

La gestione del servizio rifiuti a Reggio Calabria assomiglia sempre più ad una maledizione. Proprio quando Ecologia Oggi, società vincitrice del bando, stava iniziando a consolidarsi ed entrare a regime nel pieno delle attività, arriva una nuova gatta da pelare.

Secondo quanto raccolto infatti, è arrivata nei giorni scorsi una ‘interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione’ nei confronti di Ecologia Oggi. La sintesi potrebbe essere brutale, ovvero tutto da rifare, con la pubblicazione di un nuovo bando per affidare il servizio di raccolta rifiuti.

Uffici comunali al lavoro per capire se l’interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione’ arrivata nei giorni scorsi renderà necessaria o meno la pubblicazione o meno di un nuovo bando, decisivo in questo caso capire se l’interdizione è valida anche per i contratti già “in pancia” (come nel caso del comune di Reggio Calabria) o soltanto per i nuovi contratti da stipulare, con quest’ultimo caso che non renderebbe obbligatorio il nuovo avviso pubblico.

Sono numerosi i grattacapi giudiziari vissuti negli ultimi anni dall’azienda di Eugenio Guarascio. La vicenda relativa alla ‘malversazione’, che aveva portato al sequestro di 2 milioni e 400 mila euro, si è conclusa nell’immediatezza, a favore di Ecologia Oggi, in quanto in sede di riesame è stato ritenuto insussistente il fumus di reato e, per tale ragione, è stato revocato il sequestro con l’immediata restituzione della somma.

Leggi anche

Ennesimo grattacapo quindi per l’amministrazione Falcomatà, in questo caso però si tratta di uno settori più delicati per l’ente comunale, con l’emergenza rifiuti che è assolutamente da scongiurare, specie con l’estate alle porte. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, che non può permettersi interruzioni di nessun tipo, non ci sarà uno ‘stop’ al servizio di raccolta rifiuti.

Secondo quanto raccolto, proprio nella mattinata di oggi è in corso una riunione operativa per capire come districarsi in questa vicenda, che vede l’amministrazione Falcomatà decidere quale sarà il percorso migliore da seguire mentre fonti vicine all’azienda Ecologia Oggi assicurano che non c’è nessuna problematica in merito al contratto stipulato con il Comune di Reggio Calabria e che l’interdizione è valida solo per i contratti futuri.

Nei mesi scorsi erano arrivate anche le forti critiche dell’opposizione in merito ai 3 “super esperti” pagati dall’amministrazione comunale per supportare la definizione del bando “maledetto”, con i corsi e i controricorsi tra Ecologia Oggi e Teknoservice. Contenzioso tra le due società che si era concluso con l’assegnazione all’azienda di Guarascio, che si è vista arrivare qualche giorno fa l’interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione.