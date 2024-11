Raccordi di Viaggio, il 18 e 19 luglio la 4 Festa del Volontariato della Locride

Si terrà il 18 e il 19 luglio sul Lungomare di Locri la 4^ Festa del Volontariato della Locride.

L’iniziativa, realizzata in partnership con l’amministrazione comunale di Locri, si configura quale momento collettivo di partecipazione alla vita comunitaria ed allo stesso tempo come occasione di promozione del ruolo politico e sociale del volontariato organizzato. La manifestazione rappresenterà quindi un’importante opportunità per sensibilizzare la comunità ai valori di responsabilità e solidarietà sociale, per far conoscere e valorizzare le diverse esperienze di volontariato che operano nel territorio della locride, per facilitare la conoscenza e lo sviluppo di sinergie tra diverse realtà associative, ed infine per favorire l’incontro tra volontari e cittadini.

Il titolo scelto per questa quarta edizione, “Raccordi di Viaggio”, gioca un po’ con le parole per evocare, tutte insieme, le dimensioni del racconto, dell’incontro e del ricordo, dimensioni che si incrociano e si intrecciano in quelle storie dense di significati ed emozioni di cui il volontariato è insieme testimone, custode e protagonista. Storie vissute nell’intimo e condivise con altri, che raccontano di piccoli gesti quotidiani ma al contempo eccezionali, storie che abitano la nostra memoria e da lì continuano a guidarci nel futuro, storie che ci aiutano a comprendere ed esprimere il mondo intorno e dentro di noi.

E saranno proprio queste storie di crescita personale e di incontro con altre umanità a prendere voce sabato 18 luglio attraverso i volontari, instancabili viaggiatori di vite, narratori di emozioni ed ascoltatori attenti.

A conclusione della giornata di sabato è previsto uno spettacolo di intrattenimento dal titolo “Ed io intanto mi incanto”.