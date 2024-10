Riparte la stagione di Touring 104, confermato il talk show “Voices”

A breve verrà presentato il palinsesto della nuova stagione di Radio Touring 104 e Video Touring 655 con molte novità e diverse riconferme tra cui troviamo il riuscito programma radiofonico “Voices” , alla sua sesta stagione. Al via lunedì 9 settembre e condotto da Benvenuto Marra e Adele Briganti.

Il talk show andrà in onda dalle 19:00 alle 20:30 riproporrà la formula che lo vede raccontare molteplici argomenti riguardanti il territorio, politica , sociale, eventi, artisti emergenti… ma anche le rubriche medicina, rapporti di coppia e la new entry astrologia (da non confondere con la cartomanzia)…

Lo speaker Benvenuto Marra ha spiegato: