Rapporto Svimez certifica in Calabria aumento occupazione in agricoltura

“Dati e condizioni significative emergono dall’ultimo rapporto SVIMEZ – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria– che incideranno sulla crescita dell’economia e del PIL e che incoraggiano ulteriormente a far ritornare alla terra numerosi giovani. La Calabria – prosegue Molinaro –in questi anni, si è avvalsa del contributo fondamentale dell’agricoltura anche in termini di occupazione. Dal 2000 al 2016 vi è stato un tasso di occupazione nel settore primario con un + 10,4% e solo dal 2015-2016 con un + 2,6%.

Una Calabria operosa che in questi anni ha rialzato la testa grazie all’agricoltura è ha imboccato la strada giusta con il contributo fondamentale degli agricoltori in particolare giovani a testimonianza che non vuole essere la zavorra dell’Italia. Certo, se l’impegno della Regione Calabria fosse stato pari a quello degli agricoltori, la situazione poteva essere ancora migliore. Possiamo ben dire – conclude Molinaro – che l’agricoltura e l’agroalimentare con la grande valenza multifunzionale, hanno contribuito fortemente a mantenere i giovani in Calabria e a non farli emigrare in cerca di lavoro ben sapendo che il nuovo modello di sviluppo passa proprio dalla valorizzazione della distintività del territorio come appunto stanno facendo i giovani”..