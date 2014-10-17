ReActioncity, questa sera la presentazione del progetto e del docufilm

Il progetto ReActioncity ed i suoi protagonisti si presentano domani alla città ed ai cittadini con la prima proiezione del DOCUFILM “Re_azioni per Reggio Visionaria” ~ montaggio e regia di Danilo Emo, Edoardo Lio e Fabio Montesano con la supervisione del regista Fabio Mollo.>>>> Ven.17 ott. 2014 ore 19.30 c/o Teatro Siracusa a cura di ReActioncity con la collaborazione di Horcinus Orca. Il progetto, dopo la sua esperienza della città- laboratorio di luglio ed agosto 2014 che ha coinvolto 12 partners sociali e 20 giovani urban makers, si è trasformato in una tattica permanente di innovazione sociale urbana per la città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche in un metodo esportabile in altri contesti. Sono settimane che vi è un grande interesse ed una grande richiesta di altre azioni, per proseguire coinvolgendo altri soggetti. Per informazioni e’ possibile consultare il progress del sito che in queste ore l’associazione Pensando Meridiano sta implementando con l’evoluzione del progetto e della sua disseminazione. >>> www.reactioncity.com Il presente comunicato e’ un invito aperto a tutti i cittadini e gli organi di stampa e media interessati. L’ingresso e’ libero.