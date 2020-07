Recovery Fund, Tansi: 'Ottimo risultato. Il Governo mostri di rispettare il Sud'

"Arriverà un mare di soldi che l'Italia non ha mai avuto nella storia della Repubblica. L'Italia avrà più fondi di tutti gli altri paesi (28%), in gran parte senza pagare interessi. Una volta tanto i nostri rappresentanti sono stati credibili e concreti".

A scriverlo, in un post su Facebook è Carlo Tansi. L'ex candidato al titolo di Presidente della Regione Calabria ha affermato:

"La cosa più importante è che questi fondi dovranno essere rigorosamente investiti, non per i soliti progetti europei a cavolo, ma per progetti mirati a cambiare profondamente il sistema del paese con riforme strutturali (digitalizzazione, scuola, burocrazia, ecc.).

E sulla realizzazione di queste riforme ci sarà il controllo strettissimo degli altri paesi europei. In pratica se l'Italia non attuerà le riforme non avrà i soldi dall'Europa.

E ora il governo italiano dimostri di rispettare il Sud, investendo adeguatamente nel Mezzogiorno per ridurre le distanze abissali con l'Europa.

Un unico grande dubbio: avranno i nostri politici e amministratori calabresi del Partito Unico della Torta - spesso collusi con i sistemi criminali - la capacità e la voglia di cambiare la Calabria?".