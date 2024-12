Basket, la Redel Viola ai supplementari espugna anche Milazzo. Classifica e risultati

Non bastano i tempi regolamentari alla capolista per ottenere la sedicesima vittoria consecutiva grazie ai 34 punti di uno scatenato Uchenna Ani ed al lavoro sotto canestro di Donati nei momenti decisivi

Si è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Bellissima serata di basket al Palamilone per Svincolati Milazzo-Redel Viola, pubblico delle grandi occasioni – con il solito nutrito gruppo di supporters neroarancio – e gara combattuta fino all’ultimo possesso di gioco. Non bastano i tempi regolamentari alla capolista per ottenere la sedicesima vittoria consecutiva grazie ai 34 punti di uno scatenato Uchenna Ani ed al lavoro sotto canestro di Donati nei momenti decisivi.

Sugli altri campi, la Basket School Messina torna a vincere sfruttando il fattore casa contro la Promobasket Marigliano, mentre a Catanzaro prosegue il momento positivo della Basket Academy che vince contro la Virtus Matera, sempre più involuta lontano dalle mura amiche.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 16ª giornata

Basket School Messina – Promobasket Marigliano 77-57

Angri Pallacanestro – Bim Bum Basket Rende 84-81

Decò Piazza Armerina – Castanea Basket 94-82

Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera 77-60

Svincolati Milazzo – Redel Viola 74-81 (dopo 1 t.s.)

Pallacanestro Antoniana – Next Casa Barcellona (si gioca il 16/1/2025)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 32

Angri Pallacanestro 26

Svincolati Milazzo 22

Decò Piazza Armerina 20

Basket School Messina 18

Virtus Matera 12

Promobasket Marigliano 12

Basket Academy Catanzaro 12

Pallacanestro Antoniana 10*

Castanea Basket 10*

Bim Bum Basket Rende 8

Next Casa Barcellona 6**



*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo Turno

Castanea Basket – Angri Pallacanestro

Next Casa Barcellona – Basket School Messina

Bim Bum Basket Rende – Pallacanestro Antoniana

Redel Viola – Decò Piazza Armerina

Promobasket Marigliano – Basket Academy Catanzaro

Virtus Matera – Svincolati Milazzo