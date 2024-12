La Redel Viola supera all’overtime Milazzo

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025, in trasferta, gli Svincolati Milazzo al Pala Milone. Il primo ed il secondo quarto si sono sviluppati in totale equilibrio per le due compagini. Nel terzo quarto è andata avanti prima Reggio Calabria, raggiunta poi da Milazzo. Nell’ultimo quarto finito in parità prima avanti i siculi, ma i neroarancio trascinati da Idiaru ed Ani sono riusciti a pareggiarla. Il tempo supplementare è targato Redel. Ancora le triple di Ani e la precisione di Fernandez hanno portato la sedicesima vittoria su altrettante partite in campionato.

Leggi anche

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Idiaru, risponde Quarta. Ani da tre (2-5). Lalic dalla lunga distanza per il pareggio. Rimsa da tre, risponde Fernandez da sotto canestro (8-7). Paulinus per il sorpasso di Reggio Calabria. Giambò da tre. Simonetti per l’11 a 11. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Salvatico guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Ani da tre e poi Bangu per il 13 a 16. Malual allo scadere per il pareggio. Si chiude la prima frazione sul 16 a 16.

SECONDO QUARTO

Simonetti per i neroarancio. Malual per il 19 a 18. Ani dalla lunga distanza. Coach Priulla chiama Time Out. Ancora Ani da tre e poi schiaccia dopo aver rubato palla. Giambò da tre. Malual segna e guadagna un supplementare che trasforma (25-26). Fernandez per il +3. Quarta per il 28 a 28. Idiaru da tre (28-31). Ancora Ferandenz, risponde Lalic dalla lunga distanza. Paulinus per i neroarancio. Ani per il +4 degli ospiti. Coach Priulla chiama Time Out. Lalic da tre. Ancora Lalic guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Ani realizza. Si va all’intervallo lungo sul 35-37.

TERZO QUARTO

Scredi da tre per il 38 a 37. Quarta in penetrazione per il +3. Ani segna e guadagna il supplementare, che trasforma. Si sbaglia molto in fase offensiva. Idiaru per il 40 a 42. Fernandez per i +4 dei neroarancio. Simonetti per il 40 a 46. Coach Priulla chiama Time Out. Idiaru per il +8 di Reggio Calabria. Ani dalla lunetta, uno su due ai liberi. Salvatico dalla lunetta, due su due. Ani subisce fallo, due su due ai liberi. Malual schiaccia (44-51). Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez per il +9, risponde Giambò. Lalic per il 49 a 53. Malual per il -2 dei padroni di casa. Si all’ultimo quarto sul 51 a 53.

ULTIMO QUARTO

Malual per la parità. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. La Viola preferisce il tiro da tre, ma sbaglia tutti i tentativo. Salvatico segna per i siculi. Bolletta per il 59 a 53. Coach Cadeo chiama Time Out. Giambò per il +9. Bangu segna e subisce fallo, trasforma il libero a sua disposizione. Giambò da tre. Rimsa dalla lunetta, uno su due. Iidaru da tre. Ancora Idiaru in penetrazione (66-61). Coach Priulla chiama Time Out. Quarta per Milazzo. Malual, uno su due ai liberi. Idiaru per il -6 ad 1:26 dal termine. Ani dalla lunga distanza. Ani subisce fallo sul tiro da tre, li realizza tutti (69-69). Succede di tutto in fase offensiva per Milazzo, vari tentativi di tiro. Priulla chiama Time Out. Il possesso è siculo ad 8 secondi dalla fine. Si va all’over time sul risultato di 69 a 69.

Overtime

Le due compagini protagoniste di diversi errori. Ani da tre. Fernandez subisce fallo, zero su due dalla lunetta. Ancora Ani da tre (69-75). Coach Priulla chiama Time Out. Donati per i neroarancio risponde Malual da tre. Fernandez per la Viola. Ancora Fernandez dalla lunetta, dopo una stoppata di Donati, due su due ai liberi. Quarta per Milazzo. Risultato finale 74-81.

Il tabellino

Svincolati Milazzo – Redel Viola Reggio Calabria 74-81 (16-16, 19-21,16-16,18-16, 5-12)

Svincolati Milazzo: Salvatico 7, Malual 19, Quarta 11, Giambò 15, Lalic 12, Bolletta 3, Rimsa 4, Clement NE, Giannullo 0, Comin NE, Jasarevic NE, Scredi 3. Allenatore Priulla

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 16, Ani 34, Paulinus 4, Simonetti 4, Fernandez 14, Mazza NE, Cessel 0, Donati 4, Pes NE, Ivanaj NE, Bangu 5. Allenatore Cadeo