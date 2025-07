Calcio: clamoroso a Vibo. Lascia Caffo e sarà rivoluzione tecnica

Se a Reggio il pomeriggio di ieri è stato caratterizzato da una serie di notizie, partendo dagli annunci di calciomercato e chiudendo con la manifestazione degli ultras che ha fatto parecchio rumore soprattutto nelle dichiarazioni del sindaco Falcomatà riportate dai tifosi, a Vibo è successo quello che nessuno poteva immaginare, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del presidente Caffo che aveva parlato di nuova programmazione e ripartenza dal duo Meli-Facciolo.

Di trattative per la cessione della società se ne parlava da tempo, salvo poi rimanere tutto nelle mani di Pippo Caffo. Non questa volta. A rilevare il club sarà una cordata campana con Caffo che contribuirà in maniera significativa attraverso una importante sponsorizzazione. L’inizio di questo nuovo percorso andrà a sacrificare da subito proprio il comparto tecnico con il mancato rinnovo per il Ds Meli e il tecnico Facciolo.

La panchina dovrebbe essere affidata a Raffaele Esposito, mentre la costruzione della squadra ad Angelo Costa. Vedremo quello che accadrà sulla composizione dell’organico e soprattutto se verranno modificate le ambizioni, visto che buona parte del lavoro sul mercato comunque era stato fatto. Il passaggio ufficiale dovrebbe avvenire i primi giorni della prossima settimana.