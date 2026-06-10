Polizia di Stato: assegnati alla Questura reggina 12 nuovi Vice Ispettori

I nuovi vice ispettori sono stati ricevuti dal Questore Sirna e dal Prefetto Vaccaro

Questa mattina, il Questore di Reggio Calabria dott. Paolo Sirna ha ricevuto i 12 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati da oggi, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Reggio Calabria che potenzieranno la squadra della Polizia di Stato in città ed in provincia.

I Vice Ispettori, provenienti dal 22° corso di formazione svolto nell’Istituto di Nettuno, a conclusione di un periodo di tirocinio applicativo, sono stati assegnati nei vari uffici della Questura.

In occasione dell’incontro con i neoassegnati, il Questore ha sottolineato la rilevanza del ruolo che gli Ispettori sono chiamati a svolgere all’interno dell’Amministrazione, evidenziando al contempo la necessità di mantenere sempre viva la dimensione umana del servizio, valore fondamentale e distintivo che deve orientare l’azione di ogni appartenente alla Polizia di Stato.

Al termine dell’incontro, i nuovi Vice Ispettori sono stati ricevuti dal Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro che ha augurato loro buon lavoro.