Redel Viola, 1ª giornata Serie B Girone H: risultati, classifica e prossimo turno

Ottima partenza in campionato per i neroarancio che espugnano il Palanapolitano di Marigliano

Si è conclusa la 1ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone H.

Ottima partenza in campionato per la Redel Viola in trasferta contro la Promobasket Marigliano. Partita intensa e combattuta al PalaNapolitano con i neroarancio che allungano nel punteggio tra secondo e terzo quarto e nonostante il tentativo di recupero dei padroni di casa nel finale mantengono il vantaggio grazie al marchio di fabbrica di casa Cadeo, la difesa.

Sugli altri campi, battaglia a Rende tra la Bim Bum Basket di coach Cardinale e la Svincolati Milazzo con i calabresi che vincono la gara d’esordio tra le mura amiche. Vittoria a sorpresa del Castanea in casa del Barcellona, Agri facile in trasferta a Catanzaro.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 1ª giornata

Promobasket Marigliano – Redel Viola 79-85

Basket Academy Catanzaro – Angri Pallacanestro 57-88

Barcellona Basket 4.0 – Castanea Basket 2010 77-86

Virtus Matera – Siaz Piazza Armerina 72-68

Bim Bum Basket Rende -Svincolati Milazzo 80-76

Basket School Messina – Pallacanestro Antoniana 74 – 67

Classifica Serie B – Girone H

Angri Pallacanestro 2

Redel Viola 2

Bim Bum Basket Rende 2

Virtus Matera 2

Castanea Basket 2

Basket School Messina 2

Pallacanestro Antoniana 0

Basket Academy Catanzaro 0

Barcellona Basket 0

Siaz Piazza Armerina 0

Promobasket Marigliano 0

Svincolati Milazzo 0

Prossimo Turno

Svincolati Milazzo – Basket School Messina

Angri Pallacanestro – Virtus Matera

Pallacanestro Antoniana – Basket Academy Catanzaro

Siaz Piazza Armerina – Promobasket Marigliano

Redel Viola – Barcellona Basket 4.0

Castanea Basket 2010 – Bim Bum Basket Rende