Redel Viola, coach Cadeo post Marigliano: ‘Dobbiamo crescere molto. Complimenti agli avversari’

La partita contro Marigliano, ha permesso di conquistare alla Pallacanestro Viola i primi due punti stagionali. La partita di esordio non ha totalmente convinto l’head coach neroarancio che ai microfoni dell’ufficio stampa dei padroni di casa, ha evidenziato i margini di miglioramento del suo roster.

“Credo che noi siamo andati a corrente alternata, abbiamo fatto di meglio in partite disputate in precedenza. Tutto ciò è merito anche di Marigliano, che ci ha messo in difficoltà in certe situazioni tattiche. Dobbiamo migliorare, sul piano difensivo possiamo fare meglio. Siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere molto sotto quest’aspetto. Per l’attacco non abbiamo delle punte esclusive, non abbiamo però fatto contropiede, poca transizione. Abbiamo realizzato ottanta punti però dobbiamo farli diversamente. Complimenti a Marigliano per la gestione dell’accoglienza e per la squadra. Qui non sarà facile vincere per nessuno”.