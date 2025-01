La Redel Viola vince all’ultimo respiro contro Catanzaro

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la ventunesima giornata di Serie B interregionale Divison H 2024/2025 il Catanzaro al PalaCalafiore. Nello starting five si è evidenziata l’assenza del capitano Manu Fernandez, per lui stagione conclusa a seguito dell’infortunio intercorso a Messina. Il primo quarto si è svolto in pieno equilibrio, si è andati all’intervallo lungo con gli ospiti in vantaggio. Nel secondo tempo si è giocato punto a punto fino all’ultimo possesso. I neroarancio hanno dimostrato più lucidità conquistando una vittoria moralmente importante per il prosieguo di stagione.

PRIMO QUARTO

Giglio a segno, dopo un tiro sbagliato di Ivanaj, guadagna la lunetta. Uno su due per il giocatore ospite. Ivanaj non sbaglia da tre. Idiaru per il 5 a 1. Annese dalla lunetta, uno su due. Simonetti dalla lunetta, due su due (7-2). Diversi errori per compagine. Bangu per il +7 neroarancio. Tamulevicius a segno. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Idiaru dalla lunga distanza (13-4). Sabbatino per il -7 di Catanzaro. Tamulevicius da sotto. Coach Cadeo chiama Time Out. Battaglia da tre, risponde Cessel. Annese, due su due dalla lunetta. Annese per il pari (15-15). Tripla di Procopio, risponde Ani sempre dalla lunga distanza. Ancora Ani per la Viola, da tre. Tamulevicius per gli ospiti. Si chiude la prima frazione sul 21 a 20.

SECONDO QUARTO

Cessel per i neroarancio. Bangu per il +5. Procopio dalla lunetta, due su due ai liberi. Tamulevicius da tre. Idiaru a segno dopo palla rubata. Ivanaj in sospensione per il +4. Carpanzano, uno su due al tiro. Cessel guadagna la lunetta, zero su due al tiro. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Ivanaj dalla lunetta, uno su due. Coach Procopio chiama Time Out. Idiaru dalla lunetta, due su due. Tamulevicius dalla lunga distanza. Procopio dalla lunetta per tecnico a Donati. Ancora Procopio da tre per il sorpasso degli ospiti. Si va all’intervallo lungo sul 32 a 33.

TERZO QUARTO

Tamulevicius da tre, risponde Idiaru sempre da tre. Cessel per i neroarancio. Tamulevicius segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Bangu per il 39 a 39. A Tamulevicius risponde Cessel. Tamulevicius per il +2 di Catanzaro. Ani, zero su due dalla lunetta. Tamulevicius dalla lunetta, due su due. Procopio dalla lunetta per tecnico. Diversi errori per compagine. Idiaru da tre. Donati da sotto. Coach Procopio chiama Time Out. Idiaru in sotto mano. Anche Paulinus da sotto per il 51 a 46. Tamulevicius guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Procopio dalla lunetta, due su due ai liberi. Bangu per il +3. Si va all’ultimo quarto sul 53 a 50.

ULTIMO QUARTO

Paulinus per i neroarancio risponde Procopio. Tamulevicius per il -1. Dopo diversi errori per compagine, Paulinus segna, gli risponde sempre Tamulevicius che trasforma anche il libero a sua disposizione (57-57). Tamulevicius guadagna nuovamente la lunetta, uno su due. Ivanaj per la Viola. Sabbatino, due su due dalla lunetta (59-60). Ani dalla lunetta, uno su due. Quinto fallo per Ani. Paulinus segna e guadagna un supplementare. Procopio chiama Time Out. Paulinus non trasforma il libero (62-60). Tamulevicius guadagna la lunetta, fa due su due. Cessel per il +2. Procopio da tre. Ancora Procopio da tre. Simonetti per il -2 della Redel. Coach Procopio chiama Time Out. Ivanaj segna e prende un supplementare, che non trasforma (68-68). 19 secondi al termine, possesso Catanzaro. Idiaru realizza il canestro della vittoria, dopo una palla recuperata. Ancora Idiaru guadagna la lunetta, due su due per il giocatore neroarancio. La Redel conquista la vittoria col risultato di 72-68, nell’ultima partita casalinga della stagione regolare 2024/2025 in vista del prossima partita di domenica a Matera che chiuderà la prima parte di campionato.

Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 72-68 (21-20,11-13,21-17,19-18)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 21, Ani 7, Paulinus 8, Simonetti 8, Mazza Ne, Marinelli NE, Cessel 8, Donati 2, Pes NE, Ivanaj 10, Nicolò NE, Bangu 8. Allenatore Cadeo

Basket Academy Catanzaro: Canestrari NE, Annese 5, Carpanzano 1, Procopio 20, Sabbatino 4, Sipovac 0, Fomba 0, Tamulevicius 34, Battaglia 3, Giglio 1, Dozic NE. Allenatore Procopio

Arbitri: Antonio Caputo di Lamezia Terme e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.