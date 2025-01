Basket, alla Redel il derby di Calabria, Matera espugna Messina. Classifica e risultati

Si è conclusa la 21ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Al Palacalafiore di Reggio va in scena il derby di Calabria tra Redel Viola e Basket Academy Catanzaro. Partenza bruciante dei padroni di casa che reagiscono all’assenza del capitano Fernandez, out tutta la stagione per infortunio, ma la gara rientra subito nei binari dell’equilibrio. Finale concitato con due bombe degli ospiti a segnare il +4, ma una Viola tutta cuore rimonta e conquista la diciannovesima vittoria stagionale.

Sugli altri campi, Castanea e Matera si giocano nello scontro diretto l’ultimo posto disponibile per l’accesso ai play-in Gold, la ‘fase a orologio’ dalla quale usciranno le 8 candidate alla promozione – tramite play-off – in B nazionale. Vera e proprio battaglia al Palatracuzzi di Messina conclusa ai supplementari con la vittoria di Matera, che si giocherà le sue ultime chance nell’ultimo turno contro la capolista Viola.

Nelle zone basse della classifica match importante in prospettiva play-out tra Rende e Marigliano: i calabresi sotto nel punteggio dominano l’ultimo quarto e conquistano due punti preziosi davanti al pubblico di casa.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 21ª giornata

Decò Piazza Armerina – Basket School Messina 79-77

Redel Viola – Basket Academy Catanzaro 72-68

Castanea Basket – Virtus Matera 100-110 (dopo 1 t.s.)

Bim Bum Basket Rende – Promobasket Marigliano 89-77

Svincolati Milazzo – Next Casa Barcellona (inizio ore 21:00)

Angri Pallacanestro – Pallacanestro Antoniana (inizio ore 21:00)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 38

Svincolati Milazzo 28

Angri Pallacanestro 26

Decò Piazza Armerina 26

Basket School Messina 24

Castanea Basket 20

Virtus Matera 20

Promobasket Marigliano 16

Pallacanestro Antoniana 14

Basket Academy Catanzaro 14

Bim Bum Basket Rende 14

Next Casa Barcellona 8

Prossimo Turno

Pallacanestro Antoniana – Svincolati Milazzo

Promobasket Marigliano – Castanea Basket

Basket School Messina – Angri Pallacanestro

Basket Academy Catanzaro – Decò Piazza Armerina

Next Casa Barcellona – Bim Bum Basket Rende

Virtus Matera – Redel Viola