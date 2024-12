La Redel Viola continua la sua marcia vincente. Marigliano battuta al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la prima giornata di ritorno di Serie B interregionale Division H 2024/2025 la Promobasket Marigliano, al PalaCalafiore. Ancora a porte chiuse, l’ultima delle due giornate di squalifica. La squadra di coach Cadeo parte col piglio giusto, allunga immediatamente contro gli ospiti portandosi sul +23 prima dell’intervallo lungo. La terza frazione è nettamente a favore degli ospiti che portano lo svantaggio sul -10. Nell’ultimo periodo la Viola contiene l’avanzata dei campani, sul finale riemergono i valori dei padroni di casa che si aggiudicano la dodicesima vittoria su altrettante partite in campionato.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Tripla di Fernandez. Ivanaj segna e guadagna un libero, che trasforma. Ani per il 9 a 0. Cessel porta il punteggio sull’11 a 0. Coach Massaro chiama Time Out. La tripla di Bangu vale il 14 a 0. Spera realizza i primi due punti dopo 6 minuti di gioco. Ivanaj per il 16 a 2. Due triple degli ospiti prima Sakalas e poi Gonzalez per il 16 a 8. Spera, uno su due ai liberi. Bangu da sotto per il +9 dei neroarancio. Donati, uno su due ai liberi. Ivanaj per la Viola. Si chiude sul 22 a 9 il primo quarto.

SECONDO QUARTO

A John risponde Bangu. Ani trasforma da tre e guadagna un supplementare che trasforma. Marigliano prova in fase offensiva, ma commette diversi errori. Paulinus per il 30 a 11. Ad Ivanaj risponde John. Cessel si muove bene e realizza il 34 a 13. Paulinus per i neroarancio. Coach Massaro chiama Time Out. Spera realizza e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Filipovic per il 36 a 18. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Gonzalez guadagna la lunetta, fa zero su due. Cessel per il 38 a 18. Filipovic, due su due ai liberi. Fernandez trasforma il libero disponibile per fallo tecnico a Spera. Cessel, due su due dalla lunetta (41-20). A Sakalas risponde Ani da tre. Bangu segna e si prende un libero che sbaglia. Il tiro viene ripetuto, al secondo tentativo segna (47-22). Sakalas per gli ospiti. Si va all’intervallo lungo sul 47 a 24.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Ivanaj per i neroarancio. Tripla dei De Riggi risponde Cessel, segna guadagna la lunetta e trasforma il supplementare. Filipovic in reverse per il 52 a 29. John, uno su due ai liberi. Ancora Filipovic e poi Gonzalez 52-34. Coach Cadeo chiama Time Out. Gonzalez e poi Sakalas (52-39). Paulinus per i padroni di casa. John subisce fallo, uno su due ai liberi per il -14 dei campani. FIlipovic dalla lunetta, uno su due. Idiaru per il +15, Ani porta il punteggio sul 58 a 41. La difesa neroarancio riprende la consueta intensità. Filipovic da tre. Ani subisce fallo, zero su due ai liberi. Anche Bangu, zero su due dalla lunetta. Filipovic con una tripla porta sul -12 il punteggio. Gonzalez, uno sue dalla lunetta. Ad Ani risponde Sakalas che riapre la partita. La terza frazione si chiude sul 60 a 50.

ULTIMO QUARTO

Fernandez guadagna fallo, due su due ai liberi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Sakalas da tre. Fallo tecnico ad Ani. Sakals trasforma dalla lunetta. Paulinus porta il punteggio sul 64 a 54. Spera da sotto, risponde Cessel. Filipovic per il -8 dei campani. A Gonzalez risponde Ivanaj. Fallo tecnico a Spera. Fernandez trasforma (69-60). A Sakalas risponde Paulinus. John da sotto (71-64) ad 1:18 dal termine. Fernandez in penetrazione, poi Paulinus. Coach Cadeo chiama Time Out. John da sotto, risponde Idiaru. Gonzalez, due su due ai liberi. Paulinus schiaccia. Risultato finale 79 a 68. Continua la marcia vincente della Redel Viola.