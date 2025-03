Redel Viola sconfitta di misura a Monopoli

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la quinta giornata di Play In Gold, Monopoli in trasferta. Dopo la sonora sconfitta contro Bisceglie. Il primo quarto è iniziato in pieno equilibrio, meglio i padroni di casa nel secondo quarto. All’uscita degli spogliatoi un super Dell’Anna ha messo in serie difficoltà con le sue triple la difesa avversaria. Nell’ultimo quarto complice la stanchezza delle due compagini si segna poco. Accade tutto nell’ultimo minuto, il coraggio del three pointer Vitale permette ai pugliesi di aggiudicarsi i due punti in palio nella classifica della seconda fase.

PRIMO QUARTO

Diversi errori per compagine. Dell’Anna segna e guadagna la lunetta, sbaglia il libero. Preira in gancio per il 2 a 2. Aguzzoli dalla lunga distanza. Bangu penetra per il -1. Milosevic dalla lunetta, uno su due. Idiaru dalla lunetta, due su due. Bangu per il +2 dei neroarancio. Milosevic per il pareggio. Idiaru da sotto canestro. Ancora Idiaru. Coach Carolillo chiama Time Out. Ani per il +6. Vitale dalla lunetta, uno su due. Cessel guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Vitale dalla lunga distanza. Ancora Vitale per il 15 a 15. Coach Cadeo chiama Time Out. Vitale in penetrazione per il vantaggio di Monopoli. Pazin per i padroni di casa. Paulinus segna e trasforma anche il libero. Spatti per i pugliesi. SI chiude il primo quarto sul 21 a 18.

SECONDO QUARTO

Vitale da tre. Stamatis dalla lunetta, due su due. Pazin dalla lunga distanza. Formica per il +8. Idiaru dalla lunetta, due su due. A Pazin risponde Bangu. Tripla di Spatti per il 33 a 24. Ancora Spatti su assist di Vitale. Tripla di Stamatis. Ancora Stamatis da tre. Cessel da sotto per il -4 dei neroarancio. Spatti da sotto canestro. Coach Cadeo chiama Time Out. Milosevic per il +10. Si va all’intervallo lungo sul 41 a 31.

TERZO QUARTO

Dell’Anna dalla lunga distanza. A Pazin risponde Donati dalla media distanza. Aguzzoli per Mnopoli. Preira va a canestro. Dell’Anna dalla lunga distanza. Pazin per i padroni di casa. Dell’Anna segna da tre e subisce fallo, trasforma il libero. Ani penetra e segna il -4, risponde Aguzzoli da tre. Dell’Anna sempre da tre. Bangu ruba palla e va a canestro (52-50). Milosevic per il +4 di Monopoli. Bangu in penetrazione per il -2 della Viola. Si chiude il terzo quarto sul 54 a 52.

ULTIMO QUARTO

Milosevic per il +4. Ani dalla lunga distanza. Ani in avvicinamento per il sorpasso di Reggio Calabria. Bangu su assist di Ani. Coach Carolillo chiama Time Out. Formica per il -1. Ani da sotto canestro. Preira per Monopoli. Paulinus per Reggio Calabria risponde Pazin. 2:52 dal termine. Dell’Anna in reverse. Carolillo chiama Time Out. Vitale da sotto per il -1. Spatti per il +1 di Monopoli. Coach Cadeo chiama Time Out. Stamatis per il +1 della Viola. Vitale piazza la tripla del +2. Con un tentativo di tiro di Stamatis a fil di sirena, si chiude il match a favore di Monopoli col risultato di 69-67.

Il tabellino

Manelli Basket Monopoli – Redel Viola Reggio Calabria 69-67 (21-18,20-13,13-21,15-15)

Monopoli: Casato NE, Guarini NE, Aguzzoli 8, Pazin 12, Spati 11, Feruglio NE, Calisi 0, Preira 6, Caleprico NE, Vitale 17, Milosevic 11, Formica 4. Allenatore Carolillo

Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 11, Paulinus 5, Traore 0, Simonetti 0, Marinelli NE, Cessel 3, Donati 2, Stamatis 9, Dell’Anna 18, Bangu 12. Allenatore Cadeo

Arbitri: Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Luca Mogavero di Bellizzi.