Redel, Simonetti: “Sono certo che Reggio risponderà presente”

Ilario Simonetti è carico. Il ragazzo di Stilo è atteso ad un’altra importantissima stagione.

Dopo l’importantissima conferma ottenuta oggi è stato già decisivo nella gara vinta al Palanapolitano, casa del Marigliano. Ecco le sue impressioni sull’ultima gara:

“Non è stata di certo una gara facile. Minuto dopo minuto, possesso dopo possesso siamo riusciti a portarla a casa. Sono due punti importantissimi. Fanno morale e classifica: era doveroso iniziare così il nostro campionato”.

Come sta il nostro gruppo?

Come gruppo stiamo migliorando: non è stata sicuramente la nostra migliore partita ma stiamo procedendo verso un percorso di sviluppo e crescita importante. Stiamo capendo cosa ognuno di noi necessita dai compagni e cosa i compagni hanno bisogno da noi”.

Che Ilario Simonetti hai visto?

“Innanzitutto ringrazio Coach Cadeo per la fiducia. Il mio obiettivo, così come accaduto nella passata stagione è crescere e dare il massimo sul rettangolo di gioco, dal primo all’ultimo minuto. Voglio dare il mio contributo per fare vincere la nostra squadra, non penso ad altro”.