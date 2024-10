Reggina-abbonamenti, fra quattro giorni la fase 2. Ma dove si farà?

La terza rivoluzione dirigenziale e tecnica in casa della Reggina 1914, volendo usare una frase del Club Manager Giusva Branca, aveva fra gli intendimenti, quello di “riportare la Chiesa al centro del villaggio”.

Tra le priorità del massimo dirigente Mimmo Praticò, quello di riavvicinare la gente alla Reggina e quindi riportare entusiasmo e coinvolgimento, ai minimi storici soprattutto nel corso dell’ultima stagione. Quindi, insieme a scelte maturate per le qualità professionali, l’idea di individuare quei personaggi che in qualche modo hanno rappresentato in passato per la maglia amaranto qualcosa di significativo.

Direzione tecnica affidata a Massimo Taibi, la conduzione a Roberto Cevoli, il settore giovanile ad Emanuele Belardi. Come già detto in altra pagina del nostro giornale, fino al momento i risultati ottenuti hanno avuto come risposta sicuramente molta curiosità, non ancora entusiasmo e coinvolgimento.

Le 1300 tessere sottoscritte nella prima fase della campagna abbonamenti ne sono state la dimostrazione, avendo superato di poco la metà degli abbonati dello scorso campionato, quindi con un diritto di prelazione esercitato per circa il 50%.

Fra quattro giorni partirà la seconda fase, con prezzi leggermente ritoccati a salire e la sensazione che non vi saranno grandi impennate che possano modificare quel dato, ricordando che una terza fase è programmata per l’ultima decade di agosto.

Alla società è stato concessa una proroga la prima settimana di luglio, per la sottoscrizione degli abbonamenti ancora presso la segreteria del centro sportivo S. Agata, la curiosità di oggi è capire dove si realizzerà questa seconda fase. Forse al Granillo?