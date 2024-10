Reggina-Acireale: dove e come vedere la partita

Secondo appuntamento consecutivo al Granillo per gli amaranto. Conta solo vincere

Secondo appuntamento consecutivo al Granillo per la Reggina. Dopo la vittoria con il Ragusa sarà di fondamentale importanza bissare il successo per arrivare al meglio all’attesa sfida della settimana successiva contro il Siracusa. Chi non ha la possibilità di assistere al match direttamente allo stadio, potrà comunque seguirla tramite la piattaforma playreggina1914.it:

“Collegati sulla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara con l’Acireale al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 100”.