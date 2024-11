Reggina, Adejo: ‘Quando non puoi vincere, meglio non perdere’

L’analisi a fine partita del difensore Adejo, dopo il pareggio sul campo dell’Akragas: “Sapevamo delle difficoltà della partita, ne avevamo parlato in settimana. Io dico che se una partita non si può vincere, meglio non perderla. Nei primi venti minuti siamo stati anche fortunati, non abbiamo preso gol, altrimenti poteva finire non bene, nella ripresa la gara è stata in mano nostra, loro chiusi nella metà campo“.

“Non sono due punti persi. Il nostro obiettivo è ancora lì, dobbiamo lavorare sodo, la squadra è presente e anche aver concluso questa partita senza prendere gol è importate. Sono felice di essere tornato a Reggio, perchè voglio riportare la Reggina fuori da questa categoria insieme ai miei compagni“.