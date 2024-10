Reggina, adesso è ufficiale: esonerato Cevoli!

La Reggina comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Signor Roberto Cevoli. Vengono sollevati dall’incarico anche il tecnico in seconda Signor Nicola Cancelli ed al preparatore atletico Signor Marco Torelli. Al tecnico Cevoli vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con il suo staff per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale.

Leggi anche