Reggina, Gallo pretende di più. Arrivano altri nomi di tecnici

La società si è concessa del tempo prima di decidere. In ballo c’è il futuro della panchina amaranto e l’eventuale cambio, ma le riflessioni saranno profonde ed il più possibile complete prima di agire. Non è solo il primo tempo disastroso con il Catanzaro a non convincere il presidente Gallo, le perplessità su Cevoli arrivano da più lontano e troppe volte il massimo dirigente a fine gara ha parlato di esagerata sofferenza.

Rispetto all’inizio di questa stagione sono cambiati gli obiettivi e di conseguenza le aspettative e con un organico di altissimo livello messo a disposizione, la proprietà si attende molto di più.

Non è stato fissato un tempo esatto per la decisione, ma sicuramente non si andrà avanti per molto, qualunque sia la scelta. Intanto dal sito specializzato alfredopedulla.com spuntano due nomi nuovi, rispetto a quello già scritto qui, quello di Carmine Gautieri e quello meno convincente di Massimo Drago.

Chi sarà il tecnico della Reggina?