Reggina in silenzio, società riflette su Cevoli. Spunta un nome

Il secondo tempo emozionante, con la Reggina che ha messo in campo orgoglio e determinazione, non è bastato per tranquillizzare la società amaranto. Il disastroso primo tempo, con il Catanzaro che ha passeggiato e ha chiuso sullo 0a4 (ma il passivo poteva essere più largo) ha fatto infuriare i vertici societari.

Riflessioni sulla posizione di Cevoli, il tecnico amaranto viene probabilmente considerato uno dei responsabili per l’atteggiamento imbarazzante messo in campo dalla squadra nei primi 45 minuti. Al momento bocche cucite, la decisione è quella di non rilasciare nessuna dichiarazione al termine del derby con il Catanzaro.

Cevoli rischia, al Granillo le voci e i malumori si sono addensati per tutto il corso della gara. Spunta una voce (ma si tratta di rumors) che porta a Delio Rossi in caso di esonero del tecnico amaranto. Reggina che tornerà in campo lunedi 11 febbraio sul campo del Siracusa, c’è il tempo quindi per riflettere sulla guida tecnica. Si continua con Cevoli o si cambia rotta? Prossime 24-48 ore decisive.